dinsdag 20 december 2016

Cofinimmo plaatst voor het eerst groene en sociale obligaties

Cofinimmo N.V. (Brussel) heeft op 2 december j.l. met succes de private plaatsing van een eerste uitgifte van "groene en sociale obligaties" (Green and Social Bonds) afgesloten voor 55 miljoen euro over acht jaar, met een vaste coupon van 2%. De opbrengst zal dienen voor de (her)financiering van projecten die een positieve bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. De plaatsing gebeurde bij institutionele investeerders via de banken Belfius, BNP Paribas (ook Global Coordinator) en Degroof Petercam. Cofinimmo is de eerste Europese vastgoedvennootschap die Green and Social Bonds uitgeeft. Meer info: 02/373.00.00 of http://www.cofinimmo.com.