donderdag 22 december 2016

Start-up Deer Lord Games vindt Amerikaans distributeur

Deer Lord Games V.O.F. (Gent) heeft een distributie-overeenkomst gesloten met Publisher Services, Inc. (Suwanee, Georgia), één van de belangrijkste distributeurs van gezelschapsspellen in de wereld. Als gevolg van het akkoord kan de start-up een versnelling hoger schakelen. Grote Amerikaanse warenhuisketens als Target, Walmart en Barnes & Noble komen nu immers in het vizier. Deer Lord is een kaartspel waarbij men opdrachten probeert te vervullen zonder dat de medespelers beseffen dat men kaartjes aan het uitvoeren is. Het komt erop neer de medespelers te misleiden, manipuleren en verwarren. Deer Lord Games, dat deel uitmaakt van de start it @kbc-community, behoudt de controle over alle toekomstige spellen en uitbreidingen. De speldoos van Deer Lord wordt wel opnieuw ontworpen zodat alle nieuwe uitbreidingen (er zijn momenteel drie verschillende aanvullingen op het spel) erin kunnen. De spelregels blijven ongewijzigd. Meer info: 0496/75.86.67 of http://www.deer-lord.com.

