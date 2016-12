vrijdag 23 december 2016

Look & Smile: nieuwe eigen theatervoorstelling

Animatiebureau Look & Smile B.V.B.A. (Antwerpen), opgericht door Ronald Van Rillaer en dat staat voor een artistieke invulling van festivals, bedrijfsfeesten en evenementen van de openbare sector, produceert een nieuwe, eigen theatervoorstelling. "Kahlo" wordt een voorstelling rond de figuur van de legendarische Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo, die leefde en werkte in de eerste helft van de vorig eeuw. Kahlo gold samen met haar echtgenoot Diego Rivera als kunstenaarskoppel dat tot de grootste vernieuwers van de Mexicaanse kunst behoorde. Ze liet 143 schilderijen na, waaronder 55 zelfportretten. Maximum honderd toeschouwers per keer kunnen een voorstelling van "Kahlo" bijwonen. De opvoeringen gaan door in de Look & Smile Werkplaats in de Van Loenoutstraat te Antwerpen-Deurne van 26 januari tot en met 19 februari 2017. Meer info: 03/658.89.20 of http://www.look-smile.be.