(© FEBE)

vrijdag 23 december 2016

Cobatim wint "FEBE Elements Award 2016"

Cobatim N.V. (Komen), specialist in de productie van maatwerk in prefab-beton voor woning-, appartements- en utiliteitsbouw, heeft tijdens de "FEBE Elements Awards 2016" de eerste prijs gewonnen in de categorie "precast in buildings". Het deed dat met het Foodmet-project, het pilootproject van het masterplan voor de herontwikkeling van de Slachthuizensite in Anderlecht. Het gebouw omvat handelsruimte, een restaurant, een stadsboerderij, parking en logistieke ruimte, een deel van de bestaande groenten- en fruitmarkt, beenhouwerijen en dies meer. Het gebouw ontleent zijn identiteit aan de door Cobatim geproduceerde prefab-betonpanelen met grote ornamentele uitsnedes. Meer info: 056/55.40.11 of http://www.cobatim.be.

(© FEBE)