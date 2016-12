maandag 26 december 2016

Bjorn Borg neemt Benelux-distributeur over

Het Zweedse Bjorn Borg (Stockholm), groothandel in voornamelijk ondergoed en sportartikelen, neemt zijn distributeur in de Benelux, Baseline Group, over. Het distributiecontract van Baseline Group, bestaande uit Belgian Brand Management B.V.B.A. (Antwerpen) en Dutch Brand Management (Amsterdam), loopt nog tot november 2019. Bij de overname zijn ook de twaalf concept en outlet stores van Bjorn Borg in België en Nederland betrokken. Bjorn Borg telt 1,25 miljoen euro neer voor de overname van Baseline Group. Ook het werkkapitaal van 2,8 miljoen euro en de schuldenlast gaan over naar Bjorn Borg. Met 90 medewerkers boekte Baseline Group in 2015 een omzet van nagenoeg 23,3 miljoen euro. De Benelux vertegenwoordigde in 2015 ruim een kwart (26%) van de verkoop van Bjorn Borg. Meer info: 03/257.77.38 of http://www.bjornborg.com.