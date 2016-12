(Jaouad Bel Kacem en Mohamed El Mousaoui) ‹ ›

maandag 26 december 2016

Start-up Halal Hero lanceert on-line platform met halal-food

Antwerpenaren Jaouad Bel Kacem en Mohamed El Mousaoui lanceren met Halal Hero de eerste on-line afhaaldienst voor halal-maaltijden. Bedoeling van de start-up, die deel uitmaakt van de starters-community Start it @kbc, is verschillende culturen en voedingsgewoontes samen te brengen en zo het Oosten met het Westen te verbinden. Met het nieuwe delivery-platform is het Halal Hero erom te doen een breed publiek aan te spreken, zowel in België als in andere Europese landen. Momenteel werkt de start-up samen met een twintigtal restaurants in Antwerpen. In 2017 wil Halal Hero ook naar andere steden in België uitbreiden. Meer info:0485/000.020 of http://www.halalhero.be.

+ FOTO + LOGO

(Jaouad Bel Kacem en Mohamed El Mousaoui)