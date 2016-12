woensdag 28 december 2016

Start-up biedt mogelijkheid tot on-line creatie gepersonaliseerde fles sterke drank

Start-up Make Your Own Spirit B.V.B.A. (MYOS, Sint-Martens-Latem) lanceert een on-line tool waarmee men op een snelle en eenvoudige manier een gepersonaliseerde fles gin of andere sterke drank kan samenstellen. Met de tool kan men zijn eigen fles sterke drank creëren. Het volstaat op de website www.makeyourownspirit.com een drank te selecteren (gin, vermouth, wodka of rum), een favoriete fles te kiezen en een eigen label met een eenvoudige template te creëren. Na bevestiging van de bestelling wordt de fles binnen de vijf werkdagen geleverd. Alle Make Your Own Spirit-producten worden in samenwerking met gepassoneerde topstokers gemaakt. Make Your Own Spirit maakt deel uit van de starters-community Start it @kbc. Meer info: 0475/28.64.43 of http://www.makeyourownspirit.com.

