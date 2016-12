woensdag 28 december 2016

La Brasserie de la Cambre introduceert nieuw blond bier

Na de lancering van een eerste blond bier in 2014, pakt La Brasserie de la Cambre uit met een nieuw blond bier, "La Triple" genaamd. Het onderscheidt zich van de Belgische tripel abdijbieren door zijn licht alcoholgehalte alsook door zijn lichtzoete en lichtmoutige smaak. Als verfrissend bier van hoge gisting, heeft "Cambre Triple" een alcoholgehalte van 7,2%. Brouwer Vincent Poswick knoopte met de lancering van het eerste blond abdijbier "La Cambre" in 2014 aan met het Brusselse brouwerijverleden toen dame Gisèle in 1201 de abdij van Ter Kameren aan de voet van de Maalbeekbron opstartte. Poswick begon zijn biercarrière in 2005 toen hij in de Franse Ardennen een artisanale brouwerij oprichtte. Sinds drie jaar zet de brouwer zijn loopbaan in België verder met als ambitie nieuwe bieren en een nieuwe Brusselse brouwerij te ontwikkelen. In 2014 diende hij de inschrijving van het merk "Abdij van La Cambre" in. In een volgende stap zette hij "La Brasserie de la Cambre" op om het bier vanb de "Abdij van La Cambre" te verdelen. Meer info: 0475/74.80.26 of http://www.brasseriedelacambre.be.

