donderdag 29 december 2016

Kia viert tien jaar Europese productie in Slovakije

Kia Motors vierde onlangs de tiende verjaardag van zijn Europese productie. Sinds de officiële start van de volumeproductie op 7 december 2006 rolden al meer dan 2,5 miljoen voertuigen en 3,8 miljoen motoren van de band in de fabriek van Kia Motors Slovakia in Zilina. De constructeur investeerde in de voorbije tien jaar meer dan 1,7 miljard euro in Slovakije. De oorspronkelijke investering voor de bouw van de fabriek vertegenwoordigde 700 miljoen euro. In 2016 investeerde Kia nog 60 miljoen euro in Zilina. In het nieuwe jaar komt daar nog eens 130 miljoen euro bovenop om het bestaande productengamma te vernieuwen. In de fabriek werken momenteel ongeveer 3.800 mensen. Meer info: 02/729.69.00 of http://www.kia.com.

+ 3 FOTO's