donderdag 29 december 2016

Scheeps-catering manager IFS trekt extern kapitaal aan

Scheeps-catering manager International Food Services N.V. (IFS, Antwerpen) heeft zijn kapitaal opengesteld voor externe investeerders. IFS geldt als een belangrijke onafhankelijke maritieme catering manager. Naast Antwerpen, heeft het bedrijf ook vestigingen in Singapore en de Filippijnen. Als maritieme catering manager positioneert IFS zich tussen de rederijen en de scheepsbevoorraders. Om zijn toekomstige groei te financieren stelde de onderneming zijn kapitaal open voor externe aandeelhouders. Samen met sleutelmedewerkers en twintig externe investeerders voerde oprichter Michel Pradolini een kapitaalsverhoging door. Die zogenaamde "Smart Deal" kwam tot stand na bemiddeling van SDM-Valorum Corporate Finance Group. In 2014 en 2015 zette IFS groeiprestaties van 18,7% en 25,3% neer. In 2015 bedroeg de omzet 25 miljoen euro. Het bedrijf heeft een vijfhonderdtal schepen onder contract. Meer info: 03/219.88.15 of http://www.ifs.be.