vrijdag 30 december 2016

Spectrum van start met dagwerking voor personen met handicap in Essen

Spectrum V.Z.W. (Wuustwezel) gaat van start met een dagwerking voor personen met een handicap in Essen. Een twintigtal personen uit de brede regio Essen kunnen er terecht. Dicht bij huis kunnen ze zodoende aan dagactiviteiten deelnemen. De werking in Essen krijgt een plek in de centraal gelegen Nieuwstraat, vlak bij de winkels, het dienstencentrum, woonzorgcentrum De Bijster en andere diensten. Spectrum V.Z.W., erkend door de Vlaamse overheid, is vooral actief in Gooreind-Wuustwezel met De Regenboog (tehuis niet-werkenden), De Kade (wonen), De Dijk (wonen) en De Oever (dagcentrum). Spectrum is onderdeel van de De Schelp - Zorgnetwerk Noorderkempen. Ook de school Berkenbeek en het revalidatiecentrum Noorderkempen maken er deel van uit. Meer info: 03/663.62.08 of http://www.spectrumvzw.be.