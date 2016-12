vrijdag 30 december 2016

Ozaam zet samenwerking op met Hello Bank!

Vastgoed start-up Ozaam N.V. (Brussel), een gratis mobiele app die potentiële kopers en huurders snel mobiele toegang verleent tot alle informatie over het vastgoed van hun interesse, zet een samenwerking op met mobiele bank Hello Bank! Door de samenwerking weten huizenjagers nu meteen of de woning van hun dromen binnen hun budget past. Het is de eerste keer dat Hello Bank! op een dergelijke intensieve manier met een innovatieve start-up gaat samen werken. Concreet integreert Ozaam een dynamische widget op zijn mobiele app waardoor gebruikers bij een huis dat te koop is meteen ook zien hoeveel de maandelijkse aflossing bedraagt. Ozaam levert ook de publiciteitsborden die immokantoren plaatsen bij te koop staand vastgoed. Op die borden staat een code die gebruikers in hun app kunnen ingeven en waarmee de direct toegang verkrijgen tot het huis waar ze op dat ogenblik voor staan. Via de app kunnen gebruikers ook gelijkaardige panden in de buurt vinden. Meer info: https://oza.am/nl-be/