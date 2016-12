"SBM heeft de ervaring en knowhow. Zij weten hoe ze mensen moeten bevragen, wat de pijnpunten zijn". ‹ ›

dinsdag 20 december 2016

SBM verzorgt competentie-screening voor MHI-Vestas Onderhoudstechniekers op hun vaardigheden getest

De offshore industrie zit in de lift. In de zoektocht naar onderhoudstechniekers voor windturbines doet MHI Vestas beroep op SBM. “Zij hebben de ervaring om via een competentiescreening de geschikte kandidaten te vinden. Ook voor deze specifieke job”, zegt Service Manager Koen Roels.

MHI Vestas – voluit Mitsubishi Heavy Industries Vestas – is een joint venture tussen Mitsubishi en het Deense bedrijf Vestas. Het bedrijf is gespecialiseerd in het ontwikkelen, installeren, en onderhouden van windturbines voor de offshore industrie. De sector boomt, met momenteel acht windmolenparken voor de Belgische kust. MHI Vestas is actief in Belwind I (Bligh Bank), Northwind, en Nobelwind.

“Voor het project op de Bligh Bank zetten we twaalf techniekers in. Dat was toen een goede leerschool. Voor Northwind waren 20 techniekers nodig. Voor het recente Nobelwind waren we op zoek naar 16 techniekers”, schetst Koen Roels, Service Manager bij MHI Vestas.

Nobelwind is momenteel in volle ontwikkeling. In de zoektocht naar geschikte techniekers deed MHI Vestas beroep op SBM.

“Er waren in totaal 189 kandidaten. Een eerste voorscreening gebeurde door ons, onder andere op basis van de CV van de kandidaten. In een tweede fase werd men doorverwezen naar SBM voor een competentiescreening. Wij hebben niet de faciliteiten om dit uit te voeren. SBM heeft wel de ervaring en knowhow. Zij weten hoe ze mensen moeten bevragen, wat de pijnpunten zijn. SBM is hierin gespecialiseerd”, zegt Koen. Hij beklemtoont het belang van de screening. “De job is avontuurlijk, maar niet te onderschatten. Er wordt gewerkt op grote hoogtes, je moet basiskennis elektronica en/of mechanica hebben, schema’s kunnen lezen, enzovoort. Ook een bewijs van goed gedrag en zeden en van een goede gezondheid zijn onontbeerlijk gezien de werkomstandigheden”.

Naast de nieuwe mensen werden ook de eigen techniekers aan een algemene screening onderworpen.

“Om ook hier een goed zicht te hebben waar de sterktes en de zwaktes liggen. Het is de bedoeling om op basis van de resultaten hieraan een vervolgoefening te koppelen”, zegt Koen Roels.

MHI Vestas evalueert de eerste samenwerking met SBM als heel positief.

“Wij investeren zo’n 50.000 euro per nieuwe werkkracht, dus het is niet onbelangrijk dat we de juiste onderhoudstechniekers vinden. Een interview alleen is niet voldoende. Want een goed gesprek is geen garantie voor goede prestaties op de werkvloer. Naast het verhaal van de persoon, zijn ook de praktische resultaten belangrijk. SBM is hierin een betrouwbare partner. Ook voor onze vestiging in Nederland werkten we samen om de kandidaten te screenen”, aldus nog Koen Roels.