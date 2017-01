zondag 1 januari 2017

Dominiek Geers wint zesde editie "Lambic Award"

De Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL) heeft de zesde "Lambic Award" toegekend aan Dominiek Geers, zaakvoerder van Dranken Geers N.V. (Oostakker). De familie Geers is toe aan de zesde generatie in de bierwereld, eerst als brouwer (tot halfweg de Tweede Wereldoorlog), nadien als bottelaar en na de oorlog ook als bierhandel. Het familiebedrijf verdeelde aanvankelijkelijk enkel bieren aan de eigen cafés. Vandaf 1960 begon Hubert Geerts, vader van Dominiek, met distributie aan een ruimer publiek en leveringen in het Gentse. Vanaf 1980 breidde het bedrijf zijn aanbod fors uit en ging steeds meer aandacht naar speciaalbieren. Sinds de eeuwwisseling verbreedde Dranken Geers zijn gamma met de producten van alle geuzeproducenten uit het Pajottenland en de Zennevallei. De territoriale actieradius wordt verruimd tot quasi-heel Vlaanderen en Brussel. In 2010 start het bedrijf een exportafdeling op. Tot HORAL horen elf geuzeproducenten, met name Boon (Lembeek), De Oude Cam (Gooik), De Troch (Wambeek), 3 Fonteinen (Beersel), Girardin (Sint-Ulriks-Kapelle), Hanssens (Dworp), Lindemans (Vlezenbeek), Mort Subite (Kobbegem), Oud Beersel (Beersel), Tilquin (Bierk) en Timmermans (Itterbeek). Meer info: 09/251.05.83 of http://drankengeers.be.

