dinsdag 20 december 2016

Digitaal Atelier van Google verwelkomt 15.000 deelnemers

Maar liefst 15.000 Belgen, 5.000 meer dan verwacht, hebben het afgelopen jaar hun digitale vaardigheden aangescherpt met het Digitaal Atelier-programma van Google. Tijdens het Digitaal Atelier-event, in samenwerking met de stad Gent, werd onlangs de 15.000ste deelnemer, Xandra Palmieri en Koen Mortier van Fithap, in de bloemetjes gezet.

Digitaal Atelier is erop gericht Belgische ondernemingen vaardiger te maken om de groeikansen van het Internet te benutten. Google zet nu verder in op de Digital Masters Academy om de vaardigheden van studenten te helpen afstemmen op de digitale economie die voor 300.000 jobs in België kan zorgen.

Google lanceerde Digitaal Atelier in oktober 2015. In het voorbije jaar werden binnen dat kader verschillende trainingssessies en on-line opleidingen doorheen heel België georganiseerd.

In 2017 zal Google focussen op de Digital Masters Academy, een programma opgericht om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar digitale marketing-profielen op de arbeidsmarkt. De Digital Masters Academy bestaat uit een leertraject waarbij studenten de knepen van digitale marketing door specialisten worden bijgebracht.