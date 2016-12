woensdag 21 december 2016

Trend 1: Fabrieken van de Toekomst krijgen vorm

Een Fabriek van de Toekomst is een wendbare organisatie die producten met hoge toegevoegde waarde aflevert met een state-of-the-art productieapparaat en op duurzame wijze. Voor velen klinkt het nog utopisch, maar Agoria en Sirris maken er met het Made Different-stappenplan werk van.

De uitdagingen?

“Voor onze welvaart is een performante maakindustrie van levensbelang. Want trekken er nog meer productiebedrijven weg uit onze regio, dan verdwijnen planning, ontwerp, R&D, logistiek en tal van andere ondersteunende sectoren in hun kielzog. Anderzijds mogen we niet onder stoelen of banken steken dat onze maakbedrijven voor grote uitdagingen staan. Om te beantwoorden aan de eisen van de klant moeten ze in staat zijn om kleine, op maat gemaakte productreeksen van topniveau te produceren. Aan knowhow geen gebrek, maar hoe kan je zo’n kleine batch even kostenefficiënt op de markt brengen als een grote serie?”

De kansen?

“Kleine batches topproducten en een hoge loonkost leken lange tijd onverzoenbaar. Maar vandaag is onze maakindustrie allesbehalve dood: de democratisering van automatisatie zorgt namelijk voor een doorbraak. Zo beginnen zware robots stilaan plaats te ruimen voor lichte en budgetvriendelijkere cobots. Die nemen repetitieve en niet-ergonomische taken voor hun rekening, zodat de operatoren zich meer kunnen focussen op procesoptimalisatie. Automatisatie strekt trouwens veel verder dan de productievloer: zowat alle onderliggende bedrijfsprocessen komen ervoor in aanmerking, van administratie over planning tot logistieke flows.”

De ambitie van Agoria?

“Met het gezamenlijke actieplan Made Different loodsen Agoria en Sirris maakbedrijven door zeven noodzakelijke transformaties, van het inzetten van state-of-the-art apparatuur over de implementatie van duurzame systemen tot het opzetten van een eigen ecosysteem met partners. Het resultaat: Fabrieken van de Toekomst die klaarstaan om mee te draaien aan de wereldtop.

Concreet willen we tegen 2018 in totaal minstens 50 bedrijven volledig klaarstomen en 500 ondernemingen hun eerste stappen laten zetten in minstens 1 van de 7 transformatietrajecten."

