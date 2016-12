Dusan Kountny en Philippe Logé timmeren behoedzaam aan de weg van de moeizame migratie naar cloud-boekhouden ‹ ›

woensdag 21 december 2016

Allegro lanceert met Subito opstap naar boekhouden in de cloud Gratis tool mikt op starters en jonge ondernemers

Allegro Software Belgium N.V. (Lasne en Antwerpen), specialist in on-line boekhoudapplicaties, lanceert met Subito een gratis app voor starters en jonge ondernemers die het hen mogelijk maakt, met behulp van hun smartphone, “on the spot” een offerte te genereren of een factuur uit te schrijven. Gedelegeerd bestuurder Philippe Logé erkent dat de tool uiteindelijk meer instroom beoogt voor de on-line boekhoudapplicatie Allegro. Die markt komt trager tot ontbolstering dan aanvankelijk gedacht. Toch ziet Logé een aantal evoluties die daarin verandering zouden kunnen brengen.

Allegro Software Belgium N.V., het voormalige Popsy Business Software N.V., is in handen van referentie-aandeelhouder Philippe Logé en zijn Tsjechische partner Dusan Kountny (NewLink Monrovia). Een groot deel van de development-activiteiten vindt overigens nog steeds plaats in Tsjechië.

Allegro Software vermarkt een dubbele productlijn, met name Popsy, het boekhoudpakket voor het onderste marktsegment dat indertijd binnen het Systemat-huis werd ontwikkeld en dat zowel off-line als on-line wordt uitgerold, en Allegro, een nieuwe on-line boekhoudapplicatie. Allegro werd zowat vier jaar terug gelanceerd, maar kende, om uiteenlopende redenen, niet meteen de hoge vlucht die Logé en zijn team hadden verwacht. Daarvoor steekt hij ook de hand in eigen boezem.

“Op het ogenblik van de lancering was de oplossing niet echt matuur. Dat is inmiddels wel het geval, met een nieuw productoffensief tot gevolg. Bovendien werden de geboden functionaliteiten binnen Allegro ook verfijnd,” zo luidt.

Allegro Software heeft momenteel een 10.000 klanten, waarvan de helft “onder contract”. Daarvan gebruiken er zowat 150 Allegro. Dat tekent voor zowat 10% van de omzet. Met 25 medewerkers noteerde de KMO vorig jaar een omzet van 2,3 miljoen euro.

Samenwerking met Cloudbizz

Sinds een tweetal jaar werkt Allegro Software voor zijn cloud-aanbod samen met Cloudbizz. Toen Systemat zijn cloud-infrastructuur naar het Groothertogdom Luxemburg overhevelde, zette Allegro een punt achter de samenwerking om met Cloudbizz in zee te gaan. Dat biedt niet alleen Allegro aan maar ook Popsy als een on-line model met behulp van Citrix-technologie.

“Cloudbizz heeft een doeltreffend uitrolconcept voor applicaties toegesneden op maat van kleine bedrijfsentiteiten. Een 700-tal Popsy-gebruikers werken momenteel via onze cloud-partner. Dankzij de samenwerking met Cloudbizz kunnen we ons boekhoudaanbod ook inbedden in een ruimer geheel van office- en mail-applicaties,” aldus Logé.

Nieuwe deuropener

Allegro Software mikt heel specifiek op kleinere bedrijfsentiteiten (1-5 werknemers). Dat lijken ook de ondernemingen te zijn die vlotst voor e-boekhouden opteren. Bedrijven met een goed werkende boekhoudapplicaties zijn niet zo snel geneigd tot omschakeling, zo blijkt.

Het nieuwe productoffensief rond Allegro mikt dan ook heel specifiek op starters en jonge ondernemers alsook op het onderwijs.

“Voor starters en jonge ondernemers stellen we thans Subito ter beschikking. Dat is een app, die zowel op Android als iOS draait, die hen de mogelijkheid biedt om via hun smartphone “on the spot” offertes te genereren of facturen uit te schrijven. Wie minder dan honderd facturen op jaarbasis uitschrijft krijgt de tool gratis ter beschikking,” aldus onze gesprekspartner.

Subito laat zich, zoals te verwachten, vlot integreren in de on-line boekhoudapplicatie Allegro, zonder dat verdere encodering is vereist. Op termijn wordt Subito wellicht ook compatibel met Popsy. Dat Allegro Software voor de implementatie van Subito op jongeren en jonge ondernemers rekent, ligt voor de hand. Voor die generatie is de smartphone al tot een strategisch werkinstrument uitgegroeid.

Met een maatspecifiek Allegro-aanbod voor het onderwijs mikt de software vendor op bijkomende impulsen ten gunste van e-accounting in de cloud. “Alle vendors van e-accounting oplossingen hebben de getrouwheid van bedrijven aan hun traditionele boekhoudpakket onderschat,” weet Logé.

”Nu blijken weliswaar meer en meer bedrijven bereid om hun bestaande boekhoudingomgeving naar de cloud te migreren, maar doorgaans gebeurt dat met behulp van Citrix- of Remote-technologie. In tegenstelling tot Allegro, dat specifiek voor cloud-toepassing werd ontwikkeld, kan men in die gevallen niet echt van een cloud-oplossing gewagen. De bestaande on-line boekhoudprogramma’s hebben nood aan speciaal gekoppelde web-interface die met een lokaal geïnstalleerde applicatie dient gekoppeld. Die oefening op zich is niet evident”.

Nieuwe opportuniteiten

Philippe Logé is er zich terdege van bewust dat de markt zich niet laat dwingen. Die vaststelling zette hem ertoe aan de vermarktingsstrategie voor Allegro volledig te herzien. Niettemin dienen zich voor volwaardige boekhoudoplossingen in de cloud nieuwe opportuniteiten aan, zo luidt het. Aan de basis van een mogelijke migratie naar boekhouden in de cloud ligt niet de opkomst van e-invoicing, wel de verouderde technologie waarvan de meeste bestaande boekhoudpakketten gebruik maken.

“Op een bepaald ogenblik zullen verschillende software vendors zich genoodzaakt zien hun klanten tot migratie aan te zetten. Dat heeft te maken met de verouderde technologie waartoe ze indertijd hun toevlucht namen. De meeste applicaties werden immers ontwikkeld in Visual Basic, een programmeertaal die de toets met de evolutie van de operating-systemen steeds moeilijker doorstaat. Allegro blijkt technologisch de juiste keuze te hebben gemaakt door voor C++ als programmeertaal te hebben geopteerd,” aldus Logé.

C++ is een multi-paradigmataal die voor distributed computing geschikt is en snel en makkelijk van het ene naar het andere computerplatform overdraagbaar is.

Ook de verjonging van het resellers-landschap kan, op termijn, in het voordeel van boekhoudoplossingen in de cloud spelen. De huidige resellers-generatie opteert immers, om voor hen voor de hand liggende redenen, voor “fat client”-toepassingen.

“Uitdaging is resellers te vinden die uitsluitend cloud-oplossingen vermarkten,” merkt onze gesprekspartner op.

Bijkomende functionaliteiten

Op één Nederlandse software vendor na die zich hoger in de markt positioneert, zijn de meeste vendors van boekhoudoplossingen nog sterk met hun bestaande software bezig, heet het.

“Weinig aanbieders hebben momenteel een goed functionerende boekhoudoplossing in de cloud,” beklemtoont Logé.

Binnen zijn segment beschouwt Allegro Software zich derhalve als een voorloper die op de ontwikkeling van standaard boekhoud-software blijft focussen.

Stelselmatig verruimt de vendor de functionaliteiten van zijn cloud-oplossing. Eerder al werd Allegro verrijkt met archiverings-, business document- en elektronische facturatiemodules. Binnenkort wordt aan de scan-functionaliteit de mogelijkheid toegevoegd om de elektronische facturen op dossierniveau automatisch te routeren naar bepaalde e-mail accounts, voor verdere verwerking. De boekhoudapplicatie zal de beoogde stukken automatisch uit de bewuste mailbox ophalen en voor verdere encodering ter beschikking stellen.