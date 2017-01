zondag 1 januari 2017

StringPad's hoofdtelefoon brengt geluid in beweging

Start-up StringPad heeft een haptisch-tactiele bewegingssimulerende hoofdtelefoon ontwikkeld die het mogelijk maakt voor de gamer om de digitale wereld te "voelen". Haptisch-tactiele feedback ontstaat als gevolg van geavanceerde vibratiepatronen en golven die informatie naar een gebruiker of operator overbrengen. De technologie van StringPad combineert dynamische luidsprekers bovendien met bone-conductors. Een bone-conductor is een apparaat dat geluidstrillingen via beengeleiding naar het binnenoor overbrengt. Een speciaal ontworpen tweewegs-versterker versterkt elk signaal apart: één voor het geluid en één voor de vibraties, zodat beide signalen ook afzonderlijk regelbaar zijn. StringPad, dat met een standaard 3,5 mm audio jack-uitgang werkt, is compatibel met nagenoeg alle apparaten, zoals TV's, tablets, smartphones, VR-apparaten en spelconsoles. Momenteel zijn twee versies van StringPad beschikbaar, met name StringPad Classic en StringPad Tank, een speciale editie in militaire look. Meer info: http://www.stringpad.com.

+ 2 FOTO's