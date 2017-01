dinsdag 3 januari 2017

SOM kiest Jozef De Witte als voorzitter

De algemene vergadering van SOM V.Z.W. (Antwerpen), de federatie van sociale ondernemingen, heeft afscheid genomen van Stefan Hendriks als voorzitter. In zijn vervanging werd Jozef De Witte (foto) tot nieuwe frontman benoemd. Werkgeversfederatie SOM groepeert meer dan 450 sociale ondernemingen die samen meer dan 33.000 werknemers tewerk stellen in het algemeen welziijnswerk, de kinderopvang, de zorg en ondersteuning voor personen met een handicap, de jeugdhulp, de geestelijke gezondheidszorg, de ouderenzorg, de revalidatiesector, de gezondheidspromotie en ziektepreventie, de wijkgezondheidscentra, de sociale huisvesting, de sociale economie, ... De Witte is voormalig voorzitter van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, inmiddels herdoopt tot UNIA.