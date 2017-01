maandag 2 januari 2017

D'Ieteren heeft meer dan 95% Moleskine-aandelen in bezit

Medio december 2016 had D'Ieteren N.V. (Brussel) 95,5% van de Moleskine-aandelen in bezit. Het bedrijf zal na de lopende sell-out periode dan ook een squeeze-out procedure opstarten om tegen eind januari 2017 alle aandelen van Moleskine te verwerven. Vervolgens zal Moleskine van de beurs van Milaan worden gehaald. Meer info: 02/536.54.39 of http://www.dieteren.com.