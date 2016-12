woensdag 21 december 2016

Getest door dVO : Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI ecoFLEX Innovation Bekoorlijk geheel voor kilometervreters

Opel introduceerde twee jaar geleden zijn zogenaamde “fluisterdiesel” in toen nog de vorige generatie van de Astra. Een krachtbron die ons door zijn stille natuur en zijn levendige inslag meteen kon bekoren. Nu diezelfde motor in de knap gelijnde en best wel ruime nieuwe Astra Sports Tourer wordt aangeboden, waren onze verwachtingen dan ook hooggespannen. Verwachtingen die de nieuwkomer op ons toch best veeleisende testparcours echter perfect wist in te lossen.

Dat Opel bij de conceptie van zijn nieuwe Astra Sports Tourer niet over één nacht ijs ging, hoeft niet te verwonderen. De Astra wordt namelijk uitgespeeld in het felbevochten C-segment, waar hij het op moet nemen tegen de Volkswagen Golfs, Audi A3’s, Renault Méganes en Skoda Octavia’s van deze wereld. Bovendien geven steeds meer klanten uit dat segment de voorkeur aan een break-model boven een 5-deurs of sedanmodel, wat het belang van de Sports Tourer voor Opel alleen maar groter maakt.

Achtergrond

De Astra zelf heeft trouwens ook al een aardige geschiedenis om op terug te blikken. De Astra werd voor het eerst aan het grote publiek voorgesteld in 1992, maar eigenlijk gaan zijn roots al terug naar het gezegende jaar 1963, toen de allereerste Kadett werd voorgereden. Tussen deze zogenaamde Kadett A en de nieuwe Astra K liggen niet alleen 53 jaar en negen modellen, maar ook maar liefst 24 miljoen geproduceerde exemplaren. Het belang van het break-model, dat Opel sinds enige tijd onder de welluidende naam Sports Tourer commercialiseert, is vooral de laatste jaren sterk gegroeid, zodat de teller van geproduceerde breaks intussen ook al op 5,4 miljoen exemplaren staat.

Uiteraard is die nieuwe Astra Sports Tourer op geen enkele manier meer te vergelijken met die Kadett A van toen. Van 43 pk zwol het vermogen aan tot ver boven de honderd paardjes. De topdieselaar van het huidige Astra-gamma, de 1.6 CDTI Biturbo mobiliseert immers een cavalerie van 160 galopperende paarden en de 1.6 Turbo benzinemotor laat zelfs 200 pk los op het asfalt. Nu we toch met sprekende cijfers bezig zijn: de eerste Kadett puurde die 43 pk uit een 1.0 benzine motorblok, terwijl de 1.0 Turbo ook vandaag opnieuw als instapmodel van het benzinegamma dienst doet. Uit diezelfde cilinderinhoud puren de motoringenieurs uit Rüsselsheim anno 2016 echter maar liefst 105 pk.

Rijgedrag

De Astra Sports Wagon 1.6 CDTI toont zich een bijzonder fijne gezel. Ook op geaccidenteerd terrein. De combinatie van deze motor met de zestrapsautomaat van Opel laat zich op geen foutjes betrappen. Een automaat die trouwens enkel verkrijgbaar is op de versie met 136 pk en niet op de uitvoeringen van de 1.6 common-rail diesel met 95 en 110 pk en ook niet op de Biturbo variant van 160 pk.

Die vaardige natuur heeft de Astra 1.6 Sports Tourer CDTI voor een deel te danken aan de vermageringskuur die de nieuwkomer onderging. Hij is meer dan honderd kilogram lichter dan zijn voorganger. Premium staal is het wonderwoord waarmee Opel met succes terugkwam van de diëtiste. Dat hoogwaardig staal heeft trouwens nog een bijkomend voordeel, want het is een pak stijver dan traditioneel staal en dat laat zich vooral op de voortrein voelen. De voorwielen bijten als het ware enthousiast in het asfalt. Bovendien volgt de achtertrein gedwee in het spoor van de voorkant, wat vooral op bochtigere Ardennenwegen tot handenvol rijplezier leidt.

Veiligheid

De Astra Sports Tourer is goed voorzien van veiligheidsuitrustingen. Zo staan zes airbags ter beschikking van de bestuurder en zijn inzittenden. Verder gaat u standaard de weg op met ABS, stabiliteitscontrole, bandendrukcontrole, noodremhulp en handige en gebruiksvriendelijke Isofix-bevestigingspunten voor kinderzitjes. Een nadeel is wel dat een regensensor pas vanaf het derde uitrustingsniveau (Innovation) voorhanden is. Hetzelfde geldt voor verkeersbordherkenning, een botswaarschuwing inclusief automatische remfunctie en de rijstrookassistent.

Opel pakt er overigens graag mee uit dat het in zijn Astra ook technologie aanbiedt, die doorgaans voorbehouden is voor de hogere segmenten. Je moet daar dan wel voor bij betalen zoals dat het geval is voor de matrix-LED koplampen, die de prijsofferte met 1.300 euro doen aandikken. Deze LED-koplampen verlichten de weg, maar zijn zo “intelligent” dat ze de delen waar tegenliggers rijden uitsluiten, zodat de bestuurders van deze wagens niet verblind raken.

Comfort

Nieuwe modellen zijn doorgaans enkele centimeters of millimeters groter dan hun voorganger. De Astra 5-deurs vormt een uitzondering op deze regel, want Opel waste zijn nieuwe wapen voor het C-segment waarschijnlijk in iets te heet water. De Astra komt lichtjes gekrompen voor de dag. Geen toeval overigens, want in de strijd tegen de kilo’s moesten ook de afmetingen eraan geloven. De binnenruimte geeft echter geen krimp bij die uiterlijke krimpbeweging.

Sterker nog, binnenin heeft men bij de nieuwe Astra meer ruimte dan bij zijn voorganger. Opel slaagde hierin onder meer dankzij kleinere wielen, anders gevormde deurpanelen en dunnere stoelen. Deze laatste zitten vrij hard, maar zorgen toch voor meer dan voldoende steun. Toen ook de Sports Tourer enige tijd later in het krimpbad werd gegooid, moet het water al een beetje afgekoeld geweest zijn, want de break-uitvoering is met 4 mm een fractie langer dan zijn voorganger, maar een echte groeier kan je hem bezwaarlijk noemen. Toch zorgen dezelfde handige kunstgrepen van bij het 5-deursmodel ervoor dat ook de Sports Tourer binnenin enkele centimeters ruimer geworden is.

De interieurruimte is dan ook zowel voor- als achteraan keurig te noemen en ook in de koffer moet de Astra Sports Tourer met 540 liter (tegenover 500 bij zijn voorganger) niet onderdoen voor zijn concurrenten. Ergonomisch zit de Astra Sports Tourer trouwens ook goed in elkaar met flessenhouders voor literflessen in de voordeuren en voor halve litertjes achteraan. Het aflegvak in de voordeuren is trouwens erg breed, waardoor een fles van één liter nogal gemakkelijk durft te kantelen. Het afsluitbare bakje in de middenconsole had naar onze smaak iets groter mogen zijn.

Een handige vondst is de houder voor het GSM-toestel, waarbij het toestel niet verticaal maar horizontaal opgeborgen wordt en waarin zelfs een moderne en dus grotere smartphone past.

Functionaliteit

We merkten al op dat de koffer behoorlijk ruim is en met neergeklapte achterbank zelfs tot 1.630 liter kan oplopen (80 liter meer dan bij het vorige model). Daarnaast zoekt Opel de functionaliteit van zijn Astra Sports Tourer ook bewust in andere regionen. Zo is er bijvoorbeeld OnStar, de persoonlijke Opel-assistent die je waar je ook mag zijn bijspringt bij alles waarvoor je de assistentie van je auto nodig zou kunnen hebben.

Maar daar houdt het niet bij op, want het Duitse merk vergast zijn inzittenden ook op de integratie van Apple CarPlay en Android Auto, zodat de Astra als het ware een handig verlengstuk van je smartphone kan worden.

TCO

De prijs van de Opel Astra Sports Tourer 1.6 CDTI met 136 pk en automatische transmissie (23.825 euro incl. BTW voor het instapmodel met die motor en handgeschakelde zesbak en 27.475 euro incl. BTW voor ons Innovation testmodel met automaat) ligt in de lijn van die van de meeste van zijn concurrenten. Hij positioneert zich bijvoorbeeld iets duurder dan een Ford Focus, maar is wel wat goedkoper dan een Volkswagen Golf of een Peugeot 308.

Dankzij zijn CO2-uitstoot van 101 g/km geniet hij met handgeschakelde versnellingsbak van een fiscale aftrekbaarheid van 90%. De uitvoering met automaat komt echter een pak hoger uit inzake CO2-uitstoot. Zijn 119 g/km doet hem dan ook terugvallen op een aftrekbaarheid van de autokosten tot 80%.

Een sterk punt als het over de autokosten van de Astra Sports Tourer gaat is zijn onderhoudsinterval van 30.000 km of één jaar.

“Fleet Flits”-conclusie

Opel heeft met zijn nieuwe Astra Sports Tourer niet alleen een knap gelijnde break afgeleverd, maar ook ééntje die familievaders, die ook nog van wat rijplezier houden, een ideaal vervoersmiddel biedt. Met zijn aftrekbaarheid van 80% biedt de uitvoering van de 136 pk sterke 1.6 CDTI met automaat een combinatie die rijgemak en rijprestaties koppelt aan iets minder gunstige fiscale voorwaarden. Wie toch een aftrekbaarheid van 90% nastreeft, kan echter nog altijd terecht bij de eveneens fijn rijdende handgeschakelde uitvoering.

De Astra Sports Tourer is een auto die niet meteen excelleert, maar die wel op heel veel vlakken gewoon goed scoort. Zijn ruime uitrustingsmogelijkheden kunnen het kostenplaatje enerzijds in de hoogte jagen, maar zorgen tegelijkertijd ook voor de mogelijkheid om over een auto te beschikken, die snufjes aan boord heeft die men normaal niet in dit segment vindt. Dat de break nauwelijks duurder (850 euro) is dan het vijfdeursmodel, is in een markt met een duidelijke voorliefde voor breaks tot slot ook nog een belangrijk pluspunt.

Inzake verbruik doet de Astra Sports Tourer het verbazend goed. Vooral op de autoweg is hij een toonbeeld van zuinigheid. Bij een normale kruissnelheid volstaat hij met gemiddeld 5,18 l/100 km en wie de cruise-control op 110 km vastspijkert, zal het verbruik zelfs zien dalen tot een voor dit segment toch wel spectaculaire 3,69 l/100 km. Opvallend is trouwens dat Opel erin geslaagd is om zijn nieuwe Astra Sports Tourer op ieder soort terrein toch opvallend zuiniger te maken ten opzichte van zijn voorganger met identieke krachtbron onder de motorkap. Het kan dus niet anders of de werkzaamheden inzake gewicht en stroomlijn moeten hun vruchten afgeworpen hebben.