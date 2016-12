Bart Van Rossom: “De aanslag op Zaventem heeft de activiteiten op de luchthaven zwaar onder druk gezet” Interparking richt op Parking 2 een specifieke “Kiss & Ride”-zone in ‹ ›

donderdag 22 december 2016

Interparking investeert 5,5 miljoen euro in parkeeraccommodatie op nationale luchthaven Nieuwe P-Card moet drop-off en pick-up verkeer vlotter afhandelen

De aanslag op de luchthaven van Zaventem van 22 maart j.l. heeft de activiteiten op de luchthaven zwaar onder druk gezet. Als gevolg van een en ander zal Interparking zijn parkeercapaciteit met ruim 500 plaatsen zien afkalven. Maar veel groter is de impact van de nieuwe verkeers-flow, als gevolg van de nieuwe veiligheidsmaatregelen, die Kiss & Riders en gelegenheidschauffeurs die passagiers aan de luchthaven droppen of oppikken, voortaan via de luchthavenparkings gidsen. Interparking riposteert met een investeringsprogramma van 5 à 6 miljoen euro, dat tegen de komende zomervakantie dient afgerond. Zo wordt 3 miljoen euro uitgetrokken voor de inrichting van een drop-off zone in parking 2 (P2) en 2,5 miljoen euro voor de aanleg van een nieuwe VIP-parking. Een nieuwe P-Card moet voor een vlottere afhandeling van het drop-off en pick-up verkeer zorgen.

De laffe terroristische aanslag op de luchthaven van Zaventem heeft voor een rist nieuwe veiligheidsmaatregelen gezorgd. Eén van de meest ingrijpende is dat de federale politie de departure en arrival curbs voor het publiek ontoegankelijk heeft gemaakt. Gedaan dus met het snel afzetten of ophalen van passagiers voor de vertrek- en aankomsthal. Probleem is dat in 2015 drie miljoen wagens van die curbs gebruik maakten. Dat is gevoelig meer dan de 2,5 miljoen wagens die dat jaar van de luchthavenparkings gebruik maakten.

In de nieuwe constellatie vindt het droppen en ophalen van passagiers plaats op de luchthavenparkings zelf.

“In één klap kreeg Interparking er vorig jaar 3,5 miljoen nieuwe curb-klanten bij. Samen met de echte parkeerklanten denken we eind dit jaar met vier miljoen klanten te zullen landen. Volgend jaar loopt dat cijfer wellicht op tot 5 miljoen,” stelt Bart Van Rossom, district manager Brussels Airport Carparks bij Interparking, vast.

Accommodatie kan huidige toestand niet aan

De accommodatie van de luchthavenparkings van Interparking is evenwel niet op een dergelijke toevloed berekend. In de meeste gevallen neemt het droppen of oppikken van de passagiers geen kwartier in beslag, zodat gratis van de parkings kan worden gebruik gemaakt Gevolg: Interparking weet zich geconfronteerd met een heel pak nieuwe klanten die geen euro omzet opleveren.

Bovendien zadelt de nieuwe situatie Interparking met behoorlijk wat extra kosten op. Zo diende het bedrijf fors te investeren in bijkomende betaalautomaten terwijl de onderhoudskosten voor de slagbomen de pan uit rezen wegens dubbel zo zwaar belast als voorheen. Ook namen de personeelskosten fors toe. De parkinguitbater hanteert immers een verdeelsleutel voor het in te zetten personeel in functie van het aantal voertuigbewegingen.

Door al die verplichte maatregelen bestaat nu ook het risico dat de kwaliteit van de dienstverlening verlaagt. Door de toevloed aan “nieuwe” klanten, duurt het langer om op de luchthavenparkings te geraken en neemt de zoektocht naar een parkeerplaats meer tijd in beslag.

“Niet de echte Kiss & Riders zorgen voor de meeste overlast, maar wel diegenen die nog snel even mee naar de terminal lopen om afscheid te nemen en hun voertuig onregelmatig geparkeerd, liefst zo dicht mogelijk bij de lift, op de luchthavenparking achterlaten,” aldus Van Rossom.

Onze gesprekspartner erkent dat de toegenomen kosten niet door een tariefverhoging kunnen worden gecompenseerd.

“Luchthavenparkings kampen nu al met de perceptie van duur te zijn. Bovendien is een tariefverhoging niet te verantwoorden zonder gratis oplossing voor het oppikken of droppen van passagiers op de luchthaven,” zo luidt het.

De enige optie die de luchthavenparkinguitbater momenteel rest, is te pogen het misbruik maximaal terug te dringen. In de realiteit betalen zij die van de situatie misbruik maken echter een marginaal tarief. Voor de aanslagen gold een parkeertarief van 3,5 à 4,5 euro per uur, naargelang van de parking. In de naweeën van de aanslag werd, na de eerste vijftien gratis minuten, een gefragmenteerd tarief per kwartier ingevoerd.

Drieledige oplossing

Voor het oplossen van de drop-off en pick-up problematiek plant Interparking een drieledige ingreep. Uitgangspunt blijft de mogelijkheid te bieden om gratis een echte drop off of pick-up te blijven doen.

Bart Van Rossom: “Per 1 januari 2017 neemt Brussels Airport Company (BAC), achter Parking 1, een tijdelijke drop-off parking in open lucht (P17) in gebruik, met zeven brede rijstroken. Dit naar het voorbeeld van luchthavens zoals London Heathrow of Charles de Gaulle. Gelijktijdig start Interparking de inrichting op van een aparte drop-off zone op het vertrekniveau van Parking 2. Dat wordt een volledig aparte zone, op een oppervlakte waar tweehonderd wagens terecht kunnen, met een aparte in- en uitrit, zodat dat verkeer volledig van het echte parkeerverkeer wordt gescheiden. Ten slotte wordt in de nacht van 1 op 2 januari aanstaande een tariefwijziging doorgevoerd die het gratis parkeren gedurende vijftien minuten afschaft voor mensen die met een parkeer-ticket binnen rijden. Houders van de traditionele blauwe en nieuwe rode P-Card, die specifiek wordt gelanceerd voor Kiss & Riders, gelegenheidschauffeurs die passagiers komen oppikken, droppen en hen eventueel vergezellen naar de vertrek- of aankomsthal, krijgen gedurende dertig minuten hun parking gratis aangeboden. Bovendien genieten zij, na automatische afrekening op maandbasis, een tariefkorting van 10%. Met de P-Card hoeven ze niet langer via de betaalautomaat, wat hen een tijdsbesparing en ons een vlottere afhandeling van de verkeersstroom oplevert. Ook wie de speciaal ingerichte Kiss & Ride-zone in Parking 2 mist, verkrijgt met de blauwe of rode P-Card toegang tot de andere parkings”.

Bijgestuurd aanbod

Interparking biedt op Brussel-Nationaal tien parking-producten aan. Het bedrijf baat er in totaal zo’n 12.000 plaatsen uit, waarvan zowat 9.000 on-terminal (P1, P2, P3 en de onoverdekte P4). Op Brucargo in Machelen heeft Interparking de onoverdekte parkings P60 en P61 in uitbating.

De bestaande VIP-parking op de terminal werd na de aanslagen gesloten wegens ingebed in het luchthavengebouw. Dat kostte Interparking 336 parkeerplaatsen.

“Op Parking 1 richten we een nieuwe VIP-parking in voor vierhonderd parkeerplaatsen, die, net als de Kiss & Ride-zone op Parking 2, tegen de zomervakantie klaar moet zijn”, verduidelijkt Bart Van Rossom.

Voor de inrichting van de nieuwe “Kiss & Ride”-zone moet Interparking tweehonderd parkeerplaatsen in te leveren. Samen vergen beide projecten een investering van 5 à 6 miljoen euro.

Bijkomende parkeeraccommodatie lijkt op de luchthaventerminal in de (verre) toekomst uitgesloten. Een parkeergebouw op Brucargo lijkt wel een valabele optie.

“De fileproblematiek op de Brusselse Ring sluit een verdere uitbreiding van de on-terminal parkeercapaciteit op Brussel-Nationaal uit. Niet uitgesloten is dat de overheid uiteindelijk verplicht om zelfs “Kiss & Ride” in een betalend model te gieten om redenen van milieubelasting en mobiliteit,” besluit de district manager Brussels Airport Carparks.

Krijgt nieuw broertje Interparking’s P-Card breder toepassingsveld?

Met de positionering van een rode P-Card naast de bestaande blauwe getrouwheidskaart, biedt Interparking een oplossing voor de huidige Kiss & Ride-problematiek. De rode kleur van de nieuwe kaart stemt overeen met de huiskleur van Brussels Airport Company. Dat lijkt erop te wijzen dat de nieuwe kaart op termijn met een aantal partners tot een echte luchthavenkaart zal worden uitgebouwd, die de houder een aantal specifieke voordelen zal opleveren. Voordelen die verder reiken dan een korting op de parkeertarieven.