donderdag 22 december 2016

De klant is on-line … en u moet hem volgen

Allemaal digitaal? Jazeker! Niet noodzakelijk om on-line zaken te doen, wel om als onderneming het vertrouwen te winnen van potentiële klanten. Voor ondernemers houdt dit evenwel zowel opportuniteiten als valkuilen in.

De Federatie van de Vrije Beroepen trok onlangs aan de alarmbel : ruim de helft van de vrije beroepen biedt geen on-line diensten aan. Dertig procent heeft zelfs geen website.

“Dat is erg én niet erg”, zegt Bart De Waele, ceo van digitaal agentschap Wijs. “Ja, we moeten absoluut massaal digitaal, maar we moeten niet allemaal onmiddellijk naar e-business evolueren. E-influence is belangrijker,” luidt het.

“Toen ik in 1995 ging samen wonen, moest ik een wasmachine kopen,” zo nog De Waele. “Ik stapte onwetend een elektro-winkel binnen, legde mijn situatie uit en liet me informeren voor ik een van de voorgestelde toestellen kocht. Twintig jaar later was die machine stuk. Ik ben eerst on-line dingen gaan opzoeken, heb vragen gesteld op sociale netwerken en mezelf slimmer gemaakt. Nadat ik zélf mijn keuze gemaakt had, heb ik de elektro-winkel gezegd: die wasmachine heb ik nodig. De winkel was nog dezelfde als twintig jaar terug, maar het beslissingsproces in nu helemaal anders”.

Kennis delen

De klant heeft vandaag de controle: hij weet eerst welk product of welke dienst hij wil en zoekt nadien een bedrijf dat het kan leveren. In zijn zoektocht switcht hij tussen on-line en off-line, tussen analoog en digitaal. On-line aanwezig zijn is daarbij voor een onderneming cruciaal om vroeg in de zoektocht in beeld te komen.

“Als je in het begin van het beslissingsproces niet in de long list zit, dan raak je aan het einde, bij de aankoopbeslissing, ook niet in de short list. Je moet on-line vertrouwen winnen door te helpen, te adviseren, te inspireren, problemen op te lossen - wat overigens niet hetzelfde is als branden, advertenties pushen,” klinkt het.

Zelf doet De Waele dat ook met Wijs: de onderneming deelt on-line alle kennis, maakt zichzelf betrouwbaar en verhoogt zijn naamsbekendheid.

Uw onderneming moet dus daar zijn waar uw klant informatie zoekt : Google, Facebook, Instagram, Twitter, nieuwsbrieven … Daarbij is het wél belangrlijk dat u de klant altijd terughaalt naar de eigen, centrale hub. Wie alles op Facebook zet omdat daar de klanten zijn, bouwt op gehuurde grond. Besef dat de spelregels daar kunnen veranderen. Gebruik de kanalen waar de doelgroep zit, maar altijd als middel om terug te wijzen naar uw eigen centrale hub, website en e-mail bestand. Die zijn van u.

Return opvolgen

Ondernemingen mogen niet in de val trappen van de ijdelheid en vanity-cijfers. De brede on-line trechter die u opzet dient niet alleen om likes te genereren, maar moet de bottom line ondersteunen. Technologie maakt het bovendien makkelijker om de link te maken tussen een communicatiekanaal, het bezoek aan de website, het bezoek aan de winkel en de uiteindelijke aankoop. En zo kunt u uitzoeken welke communicatie-inspanningen omzet genereren en welke alleen maar goed voor uw ego zijn.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met ING Belgium N.V.)

Meer info : www.ing.be.

Allemaal digitaal? Bart De Waele reikt vijf gouden tips aan.

1. Denk niet in hokjes, waarbij u mensen die digitaal opzoeken en kopen in het ene hokje stopt, en mensen die dat analoog doen in het andere. Alle generaties combineren de twee.

2. Creëer een eigen centrale hub waar u potentiële klanten naartoe leidt, een hub die u volledig onder controle hebt, die uw eigendom is.

3. Gebruik tools om te tracken hoe mensen on-line in contact komen met de ondeneming, welke route ze volgen en of ze ook effectief klant worden.

4. De consument heeft de macht overgenomen. Hij informeert zich, weet wat hij wil en kijkt achteraf welke onderneming hem kan helpen.

5. En ja : we moeten allemaal digitaal. Niet noodzakelijk om te verkopen, maar om te informeren en te inspireren, om vertrouwen te winnen. De klanten zitten op Internet, de onderneming moet dus volgen.