vrijdag 23 december 2016

Project “Sterkondernemen” mikt op verbetering ondernemersimago Agentschap Innoveren & Ondernemen ondersteunt ambitieuze starters en snelle groeiers

Vlaanderen mag best wat ambitieuzer zijn als het op ondernemerschap aankomt. We hebben nood aan meer starters en groeiers. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen bundelt de krachten met 11 partnerorganisaties. Het doel? Coaching, advies en begeleiden op maat van de ondernemer. Het volledige aanbod vind je op www.sterkondernemen.be.

“Veel Vlamingen hebben geen positief beeld van ondernemerschap en de Vlaamse startersgraad is de op één na slechtste van Europa. We willen het imago van de ondernemer verbeteren, en de start of groei van een zaak vergemakkelijken,” zegt Bart Candaele, afdelingshoofd Ondernemerschapsstimulering bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen. “Daarom hebben we samen met 11 partnerorganisaties het project “Sterkondernemen” gelanceerd. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen is de motor achter dit initiatief”.

Het project “Sterkondernemen” zet vooral in op starten en groeien.

Drempelvrees bij starten

“De startersgraad - het aantal starters ten opzichte van het totaal aantal ondernemingen - is in Vlaanderen laag. Bovendien hebben we nood aan de juiste starters. Vandaar de klemtoon op “ambitieus” ondernemen. We willen start-ups die een degelijk productarsenaal ontwikkelen en zo maatschappelijke meerwaarde creëren, maar die ook met hun uniek verhaal willen groeien en snel internationaal kunnen gaan. In Vlaanderen stijgt het aantal starters al enkele jaren, we blijven hier op inzetten, maar willen ook het ambitieniveau van de starters laten stijgen”.

“Samen met onze partners hebben we de drempelvrees van ondernemers en kandidaat-ondernemers in Vlaanderen in kaart gebracht. Welke moeilijkheden hebben ondernemers? Wat is nodig om deze drempels te overwinnen? “Sterkondernemen” is het antwoord op deze oefening en zet in op starten en groeien”.

De initiatieven rond “Sterkondernemen” zijn er inzonderheid op gericht de kennisbasis en het netwerk van de ondernemer te verbreden.

Hulp bij groei

Bart Candaele: “Dankzij het uitgebreide dienstenaanbod van onze partners bieden we KMO’s een meerwaarde. Een succesvolle onderneming heeft bijvoorbeeld eerst en vooral nood aan een goed business plan, dat onder begeleiding wordt uitgewerkt of verbeterd. Daarnaast is financiering nodig om het juiste plan te realiseren. Ook hier bieden we informatie, advies en begeleiding”.

Een onderneming zoekt ook sociaal kapitaal. Een netwerk is van onschatbare waarde om kennis te vergaren en in contact te komen met klanten. De dienstverleners, waarmee Agentschap Innoveren & Ondernemen samen werkt, bieden heel wat netwerkformules aan. Tenslotte moet een ondernemer geïnformeerd zijn over wat de grote maatschappelijke en economische tendensen zijn. “Sterkondernemen” helpt de ondernemer zijn kennisbasis en netwerk te verbreden.

“Sterkondernemen” zet in op jonge start-ups die een degelijk productarsenaal ontwikkelen en zo maatschappelijke meerwaarde creëren, maar die ook met hun uniek verhaal willen groeien en internationaal kunnen gaan.

De 11 dienstverleners van Agentschap Innoveren & Ondernemen publiceren hun volledige dienstenaanbod via sterkondernemen.be. Dankzij een filter kan men makkelijk de gepaste begeleiding vinden. Ook kan een ondernemer steeds contact opnemen met het contact center van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.