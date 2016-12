maandag 26 december 2016

Eindejaarsfeesten: praktische tips voor uw voicemail

De eindejaarsfeesten zijn traditioneel een periode waar we allemaal naar uitkijken. Op professioneel vlak kan het er echter hectisch aan toe gaan. Indien u sluit tussen Kerstmis en nieuwjaar, moet u wellicht nog veel zaken in orde krijgen. Of u wordt overspoeld met vragen van uw klanten die zelf nog dingen geregeld willen zien alvorens hun vakantie begint.

Het loont de moeite om even stil te staan bij uw wachtmuziek en de instellingen van uw voicemail. Wacht hiermee niet te lang, mogelijk dienen er nog alternatieve teksten te worden ingesproken, of dient u de hulp van uw telefoniepartners in te roepen voor het aanpassen van de instellingen. Het zou jammer zijn mocht u opportuniteiten missen door te laat actie te ondernemen.

Wachtmuziek

Misschien vindt u het aangenaam om uw klanten met wat toepasselijke muziek in de kerstsfeer te brengen als ze even in wacht staan. Te sentimenteel voor u? Dan kan u eventueel een boodschap afspelen met praktische informatie over de eindejaarsperiode:

Bent u gesloten, of net niet.

Is er een minimale dienstverlening tijdens de vakantieperiode?

Sluit uw bedrijf tussen Kerst en nieuwjaar, of tijdens de bouwvakantie?

Hanteert u een beperkte dienstverlening? Zijn bepaalde medewerkers op een andere manier bereikbaar, bijvoorbeeld via mail of een GSM voor noodgevallen?

Voicemail

De instellingen van uw voicemail dienen mogelijk aangepast in functie van een collectieve sluiting, of wanneer uw personeel vroeger naar huis gaat, zoals bijvoorbeeld op kerstavond of oudjaar.

Daarnaast kan u de voicemail eveneens aanwenden voor het verstrekken van nuttige informatie. Neem dan ook de tijd om hierover na te denken en start op tijd met de voorbereidingen.

Professioneel ingesproken tekst

De kwaliteit van de ingesproken teksten zijn belangrijk en beïnvloeden sterk de perceptie van uw onderneming. Het laten inspreken van uw boodschap door professionals, al of niet in verschillende talen, is heel betaalbaar en sterk aan te raden.

