dinsdag 3 januari 2017

Brusselse veilinghuizen The Romantic Agency en Henri Godts fuseren

De Brusselse veiliinghuizen The Romantic Agency B.V.B.A. en Henri Godts B.V.B.A. versmelten hun activiteiten. Het nieuwe veilinghuis wordt meteen de grootste boekenveiling van de Lage Landen, gespecialiseerd in antiquarische boeken voor verzamelaars en instellingen. Beide veilinghuizen ontwikkelden doorheen de jaren een specialisatie in een niche die alsmaar aan belang wint, met name zeldzame boeken, prenten, documenten, handschriften, manuscripten, tekeningen, prenten, foto's en atlassen. Vanaf 2017 zullen de veilingheizen hun activiteiten geleidelijk versmelten. Elk veilden ze in het verleden al gemiddeld meer dan zesduivend kavels per jaar. Bedoeling is in de toekomst samen fors beter te doen. Meer info: 02/544.10.55 of 02/647.85.48. URL: http://www.romanticagency.com of http://www.godts.com.