dinsdag 3 januari 2017

Thiers-Horizon brengt expertise brandwerende mortels in joint-venture onder

Isolatiespecialist Thiers-Horizon N.V. (Schoten) heeft zijn expertise inzake brandwerende mortels ondergebracht in PiroPro N.V. Dat is een 50/50 joint-venture tussen Thiers-Horizon en Bruno Yee, die eerder zijn sporen verdiende in de wereld van de spouwmuurisolatie. PiroPro produceert en plaatst twee varianten brandwerende mortels, met name PIRO-S(teel) voor toepassing op diverse bestaande en nieuwe stalen constructies en PIRO-C(oncrete) voor toepassing op betonnen wanden, plafonds, draagbalken en kolommen. Hun brandwerende waarden en mechanisch sterkte gelden als uitmuntend. Niet onbelangrijk voordeel is dat de mortels zonder primer en schilderklaar kunnen worden geplaatst. Bovendien zijn ze hard, slagvast en verpulveren ze niet. De kantoren van PiroPro bevinden zich te 2900 Schoten, Brechtsebaan 114B. Telefoon: 03/666.15.70. URL: http://www.piropro.be.