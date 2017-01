woensdag 4 januari 2017

Data Translations International herdoopt zich tot Ubiqus Belgium

Vertaalbureau Data Translations International N.V. (Zaventem) herdoopt zich tot Ubiqus Belgium N.V. Het bedrijf neemt daarmee de naam aan van zijn moeder. Ubiqus (Parijs) biedt in Europa en Noord-Amerika taal-, transciptie- en event-ondersteunende diensten aan. In de voorbije 21 jaar realiseerde het bedrijf ruim vijftien overnames, waaronder vier jaar terug Data Translations International in ons land. De kantoren van Ubiqus Belgium bevinden zich te 1930 Zaventem, Olmenstraat 64. Telefoon: 02/725.23.70. Telefax: 02/725.23.70. URL: http://www.ubiqus.be.

