woensdag 4 januari 2017

Pharco Innovations lanceert Fec-O-Test

Pharco Innovations N.V. (Merelbeke), actief sinds het najaar van 2015, brengt een nieuwe diagnostische zelftest op de markt, die de gebruiker de mogelijkheid biedt om microscopische hoeveelheden bloed in de stoelgang op te sporen. De aanwezigheid van bloed kan wijzen op poliepen in de darmen, die op termijn mogelijk darmkanker veroorzaken. Fec-O-Test® is een Belgische primeur en verkrijgbaar in alle apotheken. Belgiê was totnogtoe één van de weinige landen in Europa waar een zelftest niet algemeen beschikbaar was. Meer info: 09/210.24.20 of http://www.pharco.be.

+ FOTO