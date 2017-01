vrijdag 6 januari 2017

Proximus investeert 3 miljard euro in uitrol glasvezelnetwerk

Proximus neemt zich voor in de komende tien jaar 3 miljard euro te investeren om de uitrol van glasvezel in België te versnellen. Amibitie is meer dan 85% van de bedrijven en ruim 50% van alle gezinnen op het glasvezelnetwerk te connecteren. Dicht bevolkte stedelijke gebieden zullen op 100% glasvezelbereik kunnen rekenen. Begin dit jaar wordt gestart met een stapsgewijze uitrol in Antwerpen, Brussel, Charleroi, Gent, Namen en Roeselare. Proximus ging in 2004 als eerste operator in Europa van start met de aanleg van een nationaal glasvezelnetwerk. Vandaag hoort Proximus tot de Top 5 wereldwijd wat de hoeveelheid glasvezel in zijn VDSL-netwerk betreft met meer dan 21.000 kilometer glasvezel tot optische verdeelkasten. Sinds de lancering van zijn "Fit for Growth"-strategie heeft Proximus glasvezel uitgerold naar meer dan 80% van de bedrijventerreinen in België. Meer dan 6.000 professionele klanten zijn intussen op het glasvezelnetwerk aangesloten. Meer info: http://www.proximus.com.