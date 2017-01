zondag 8 januari 2017

Wijziging in raad van bestuur KBC

De raad van bestuur van KBC Groep heeft Katelijn Callewaert benoemd als gedelegeerd bestuurder bij CERA en KBC Ancora. Zij volgt Luc Discry op die met rust gaat. Tussen 1981 en eind 2014 was Callewaert werkzaam bij PwC Tax Consultants. Lode Morlion en Ghislaine Van Kerckhove worden, naar aanleiding van het definitief aflopen van hun mandaten in de CERA-groep, in de raden van bestuur van KBC opgevolgd door Walter Nonneman en Matthieu Vanhove. Nonneman is professor emeritus aan de Universiteit Antwerpen. Vanhove was werkzaam bij CERA Bank, als adviseur en auditor voor coöperatieve ondernemingen in de voedingssector en aan de KULeuven.