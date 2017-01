(De sneeuwtestkamer in het EDC te Oostende) (Het EDC van Daikin Europe te Gent) ‹ ›

maandag 9 januari 2017

Grotere R&D-verantwoordelijkheden voor Daikin Europe

Daikin Europe N.V. (Oostende), wereldwijd actief op vlak van klimaatoplossingen zoals airconditioning, verwarming, commerciële en industriële koude termperatuurtoepassingen, gaat het onderzoek naar en de ontwikkeling van verwarmingsoplossingen wereldwijd vanuit ons land aansturen. Dat is een unicum binnen multinational Daikin Industries Ltd. (Osaka). Sinds 2012 is Daikin Europe al verantwoordelijk voor nieuwe innovatieve en energie-efficiënte klimaatoplossingen voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Nu worden de vestigingen in Oostende en Gent ook het wereldwijde innovatiecentrum voor verwarmingsproducten. Meer info: 059/55.81.10 of http://www.daikin.be.