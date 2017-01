dinsdag 10 januari 2017

Volkswagen Group richt nieuw bedrijf voor mobiliteitsdiensten op

Met MOIA richt Volkswagen Group een nieuwe onderneming voor mobiteitsdiensten op. De autoconstructeur legt met MOIA de basis voor duurzaam succes in de mobiliteitswereld van morgen, doorheen de groep en over alle merken heen. Tegen 2025 wil de Volkswagen-groep een wezenlijk deel van zijn omzet uit deze nieuwe bedrijfsactiviteit puren. MOIA is een zelfstandige onderneming onder het dak van Volkswagen-groep, die eigen mobiliteitsdiensten zelfstandig of samen met steden en de bestaande verkeerssystemen zal ontwikkelen en op de markt brengen. De maatschappelijke zetel van MOIA bevindt zich in Berlijn. Het bedrijf gaat van start met een team van een vijftigtal mensen. Andere belangrijke locatie voor MOIA wordt Hamburg. MOIA sloot enkele maanden terug met de Hanzetad een strategisch mobiliteitspartnerschap voor een termijn van drie jaar om de stedelijke mobiliteit milieuvriendelijker, veiliger, betrouwbaarder en efficiënter te maken. Het Volkswagen-concern verankerde inmiddels nieuwe mobilteitsoplossingen en digitale diensten als kernelement in zijn toekomstprogramma "TOGETHER - Strategie 2025" om ook op dit gebied een toonaangevend aanbieder te worden. Het grootste potentieel van MOIA schuilt in eerste instantie in het domein van de ritaanvraag via een app ("Ride Hailing"). Met zijn aandeel in Gett, een wereldwijd aanbieder van vervoersdiensten op aanvraag, heeft de Volkswagen-groep al de weg naar nieuwe mobiliteitsconcepten geopend. Tegelijk focust MOIA op een tweede grote bedrijfsactiviteit, met name die van het voertuigdelen. Doel daarbij is om eigen pooling-diensten op aanvraag via een app tot stand te brengen, ook "connected commuting" genoemd". Die aanpak richt zich op stadsgrensoverschrijdend verkeer. De eerste testen op dit gebied gaan nog in 2017 van start. Meer info: http://www.volkswagen.com.