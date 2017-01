zondag 8 januari 2017

FBss haalt ISO 9015:2015-certificaat

FBss B.V.B.A. (Temse), gespecialiseerd in de revisie van platenwarmtewisselaars, heeft het kwaliteitscertificaat ISO 9001:2015 behaald. Het liet zich daarbij begeleiden door bedrijfsadviseur Cyrus B.V.B.A. (Berlare). FBss is werkzaam in Vlaanderen, Wallonië en Zuid-Nederland. Meer info: 09/277.92.99 of http://www.fbss.be.