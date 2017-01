zondag 8 januari 2017

Commsultants vertegenwoordigt Eastern Cape-provincie in Benelux

De Eastern Cape-provincie van Zuid-Afrika heeft zijn vertegenwoordiging in de Benelux toevertrouwd aan Commsultants B.V.B.A. (Leuven), bedrijvig onder de merknaam Improve Communication Network Belgium. Bedoeling is om deze vrij onbekende provincie van Zuid-Afrika onder de aandacht van de reizigers te brengen. De Eastern Cape-provincie biedt een onuitputtelijke waaier aan mogelijkheden voor om het even welke reiziger. Meer info: 02/306.76.21 of http://www.visiteasterncape.co.za.