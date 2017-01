dinsdag 10 januari 2017

Optedo ontwikkelt cloud-applicatie voor integraal bedrijfsbeheer

Software-bedrijf Optedo B.V.B.A. (Antwerpen) heeft een geïntegreerde en flexibele cloud-applicatie uitgewerkt die kleine en middelgrote bedrijven de mogelijkheid biedt om de hele organisatie binnen één systeem te beheren, gaande van de aanvraag van een offerte, de uitvoering van een project of levering van goederen tot het sturen van een factuur. Het Optedo-dashboard verschaft in een handomdraai een helder overzicht van relevante bedrijfsgegevens. Optedo mikt op bedrijven in Vlaanderen, en op termijn ook in Nederland, met drie tot meer dan vijftig administratieve medewerkers. Bouwbedrijven, installatiebedrijven en groothandels vormen een belangrijke doelgroep. Meer info: 03/304.38.10 of http://www.optedo.com.