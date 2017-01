dinsdag 10 januari 2017

Konica Minolta breidt PROKOM wereldwijd uit

Na een succesvolle start in de Verenigde Staten en Europa, breidt Konica Minolta de onafhankelijke Production Printing-community PROKOM wereldwijd uit. Konica Minolta richtte de Production Printing-community in 2014 op. Via een combinatie van on-line support en trainingen hebben de leden de mogelijkheid om zich met andere gebruikers te verbinden, kennis te verwerven en de eigen bedrijfsdoelstelingen uit te breiden. Naast marktinformatie van InfoTrends worden eveneens bijdragen van talrijke onafhankelijke adviseurs in de initiatieven opgenomen. Het is de bedoeling dat met het kennisplatform zakelijke transacties worden gestuurd. Hiertoe worden praktisch bedrijfsadvies en bijscholing voor de medewerkers van print service-ondernemingen ter beschikking gesteld. Meer info: 02/717.08.64 of http://www.konicaminolta.be.