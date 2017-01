woensdag 11 januari 2017

Mitel verkoopt mobilofonie-business

Xura, Inc. (Wakefield, Massachusetts), aanbieder van digitale communicatiediensten, neemt via zijn filialen Mitel Mobility, Inc., een divisie van Mitel Networks en Ranzure Networks, over.

Mitel Mobile, voorheen Mavenir Systems, is een aanbieder van Voice-over-Long-Term Evolution (VoLTE), Voice-overWi-Fi (VoWiFi), video, Rich Communication Services (RCS), messaging, radio access en packet core-oplossingen.

Ranzure, dat door de ceo van Mavenir Systems werd opgericht, is een jonge onderneming die zich toespitst op de ontwikkeling van 5G Cloud Radio Access Network (RAN)-technologie.

