woensdag 11 januari 2017

Boge pakt uit met nieuwe schroefcompressor

BOGE Compressors B.V.B.A. (Sint-Pieters-Leeuw) introduceert de nieuwe schroefcompressor S-4. Als resultaat van de nieuwe constructie werkt het persluchtsysteem heel efficiënt en tegelijk extreem stil (69 dB(A)). Het type is dan ook geschikt voor geluidsgevoelige omgevingen. De directe aandrijving met omhulling maakt een onderhoudsarme permanente inzet mogelijk, ook bij veel stof. Het besturingssysteem focus control 2.0 ondersteunt het combinatiebedrijf van maximaal vier installaties zonder inzet van een extra hogere besturing. Doorslaggevend voor de efficiëntiewinst is effilence IntegrateDrive, het eerste compressorblok van BOGE met geïntegreerde overbrenging. Meer info: 02/332.29.70 of http://www.boge.be.

+ FOTO