H.Essers neemt 51%-belang in Hospital Logistics

Logistiek dienstverlener H.Essers (Genk) neemt een belang van 51% in Hospital Logistics N.V. (Aarschot). Mede-aandeelhouder is UZ Leuven (49%). H.Essers brengt bovendien al zijn bestaande healthcare-activiteiten in de joint-venture onder.