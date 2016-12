donderdag 29 december 2016

McGregor/Gaastra Belgium, start Sales Academy op Gepassioneerde medewerkers zijn belangrijkste succesfactor

McGregor/Gaastra Belgium, topspeler in het Belgische modelandschap, speelt in op de snel veranderende markt. Samen met SBM werd een Sales Academy opgestart voor de verkopers en shopmanagers in de 16 Inno-filialen. “Het business-model evolueert. De consument gaat gericht shoppen, én verwacht een service. Via dit opleidingstraject zijn we beter voorbereid”, zegt commercieel directeur Frédéric Sierens.

McGregor/Gaastra Belgium biedt dames-, heren- en kinderkledij aan in multimerkenwinkels, een 30-tal eigen winkels, in 6 fanchisewinkels, en16 INNO-filialen. Beide merken opereren aan de bovenkant van de markt en begeven zich in het zogeheten ‘affordable luxury’-segment. De gepassioneerde medewerkers worden daarbij beschouwd als de belangrijkste succesfactor.

“We zijn overtuigd dat een goed opgeleid en functionerend team de professionele groei van medewerkers en het bedrijf ten goede komt”, zegt commercieel directeur Frédéric Sierens.

McGregor/Gaastra Belgium klopte daarom aan bij SBM om een Sales Academy op te starten. Het doel: de verkoopvaardigheden van hun shop-in-shop-verkoopmedewerkers bij INNO naar een hoger niveau te tillen.

“Het business-model verandert snel. De consument gaat gericht kopen. Zeventig procent van de mensen informeert zich vooraf op het internet. Ze zijn dus op de hoogte van de prijs en de kwaliteit. Hun keuze is in een vroeg stadium gemaakt. Bovendien verwacht de consument ook een goede service in de winkels”, zegt Frédéric Sierens.

McGregor/Gaastra Belgium streeft ernaar om met een hoog serviceniveau steeds meer blije en trouwe klanten te maken. Vanuit dit oogpunt is de Sales Academy opgezet voor de verkopers.

“In een eerste fase zijn we gestart met een mystery shopping in de INNO-filialen. Op deze manier wilden we de situatie in kaart brengen en opleidingen hierop afstemmen”, zegt Sierens.

SBM stelde een kalender samen volgens de behoeften van de consument. In anderhalf jaar tijd werd viermaal een mystery shopping georganiseerd. Op basis van de bevindingen kregen de shopmanagers en de verkoopteams een opleiding. Zowel theoretisch, als op vlak van coaching. In een eerste traject lag de klemtoon om klantgerichtheid en actieve, adviserende verkoop. In een tweede traject kregen de shopmanagers een opleiding rond leiding geven en communiceren.

“De conclusies waren heel interessant. Zo stelden we bijvoorbeeld vast dat in juni, de sperperiode voor de solden, de aandacht voor de individuele behoefte van de klant minder goed werd. Daar spelen we nu op in”, zegt Frédéric Sierens, die de eerste resultaten van het opleidingstraject succesvol noemt.

“Het uiteindelijke doel is de omzet per vierkante meter groter maken. We merken nu al een positieve tendens met betere verkoopcijfers. De beste resultaten werden behaald na consequent opvolgen door de shopmanagers, SBM en ons bedrijf van de gouden regels. Het is de bedoeling om dat samen verder op te volgen. De verkopers reageren alvast heel enthousiast op de opleiding”, aldus nog Frédéric Sierens.