vrijdag 30 december 2016

Bridgestone & Bluecrux winnen “Supply Chain Award-Project of the Year 2016”

Bridgestone & Bluecrux hebben de “Supply Chain Award-Project of the Year 2016” gewonnen. De prijzen werden voor de dertiende keer uitgereikt. Ze haalden het van de andere genomineerden Eandis, Philips Turnhout & PwC en Volvo Cars. Het bekroonde “Visibility Project” werd opgestart om de end-to-end visibiliteit op productbeschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de supply chain te verbeteren. Sindsdien groeide een en ander uit tot de Top 3 van de tactische projecten binnen Bridgestone Europe. Dankzij het project wist het bandenbedrijf zijn concurrentiepositie en klantentevredenheid te verbeteren. Bovendien kon ook meer verkoop tegen lagere kosten worden gerealiseerd.

Bij de start-ups wist SmartPallet het pleit in zijn voordeel te beslechten, dit ten nadele van Demerstee Transport Solutions en Nalian-CargoStream. SmartPallet dankt zijn bekroning aan de introductie van kartonnen palletten op de markt. Die blijken een interessante oplossing te bieden in sectoren als luchtvracht, farma, food en last mile-distributie.

Volvo Cars, ten slotte, ging met de “Prize of the Audience” aan de haal met het project “Automotive Standards in Lean Logistics - The principle of Perfect Sequence”. Met “perfect sequence” zorgde het bedrijf ervoor dat vanuit de klantenorders alle onderdelen op de juiste tijd en tegen het juiste tempo bij het assemblagepunt aankomen.