zaterdag 14 januari 2017

Dimension Data wint raamcontract Europees parlement

Het Europees parlement heeft het raamcontract voor de integratie van ICT-oplossingen aan Dimension Data Belgium N.V. (Diegem) gegund. Opzet van dit Telsis II-contract is om materiaal en diensten toe te leveren voor de telecommunicatie, de infrastructuur en het netwerk van zowel het Europees parlement als de European Data Protection-supervisor en de Europese ombudsman.

Het contract heeft een waarde van 53 miljoen euro, loopt over minstens twee jaar en is tot maximaal vijf jaar verlengbaar. Dimension Data neemt met de gunning het project voor de integratie van ICT-oplossingen bij het Europees parlement over van concurrent BT.

Meer info: 02/745.04.45 of http://www.dimensiondata.com.