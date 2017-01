dinsdag 3 januari 2017

Matexi diept financiële kennis sleutelmedewerkers uit Maatspecifieke opleiding koppelt eigen case-studies met theoretische onderbouw van SBM

Buurtontwikkelaar Matexi wou de financiële basiskennis van haar Business Unit Managers en projectontwikkelaars versterken. SBM bracht de oplossing aan, met een opleiding op maat. “We werkten samen een financiële opleiding uit, overgoten met een Matexi-saus. De effectiviteit is nu al merkbaar”, zegt Fabienne Verhoest van Matexi.

Matexi werd in 1945 opgericht als Maatschappij tot Exploitatie van Immobiliën. Vandaag stelt het bedrijf 350 mensen tewerk, verspreid over de hoofdzetel in Waregem en de regionale business units. Matexi realiseerde al meer dan 35.000 woningen in meer dan 300 gemeenten in Belgie, in het Groothertogdom Luxemburg en in Warschau (Polen). Onder andere de herontwikkeling van het voormalig Militair Hospitaal Antwerpen tot ‘t Groen Kwartier, is een realisatie van Matexi. Andere buurten van Matexi zijn onder meer Kouterdreef (Gent), Bétons Lemaire (Ottignies), Pier Kornel (Aalst), Havenkwartier (Hasselt), Leopoldtoren (Brussel) en 4 Fonteinen (Vilvoorde).

Matexi wilde een interne opleiding organiseren om de financiële basiskennis van de Business Unit Managers en de projectontwikkelaars te versterken.

“We stelden de nood vast aan een opleiding rond fiscaliteit. Met extra kennis van zaken kunnen onze medewerkers de partners nog beter te woord te staan”, zegt Fabienne Verhoest. Er werd gekozen voor de cursus ‘Finance, for Non Financials’, specifiek gericht naar projectontwikkelaars. In samenwerking met SBM. “Samen hebben we een cursus op maat ontwikkeld. Een opleiding, overgoten met een Matexi-saus zeg maar. Een goeie combinatie tussen eigen case-studies en theoretische onderbouw van SBM. Een groot voordeel is dat de lesgevers kennis hadden van onze specifieke business”.

Matexi en SBM startten in 2015 een eerste opleiding voor tien deelnemers. In januari 2016 volgde een tweede sessie, ditmaal in het Frans.

“Een bijkomende troef van SBM, naast hun flexibiliteit. Omdat wij ook over business units in Wallonië beschikken, was het een grote voorwaarde dat de opleidingen ook in het Frans konden aangeboden worden. Niet alleen voor de specifieke termen, maar ook rond juridische aspecten. Een veertigtal Business Unit Managers en projectontwikkelaars heeft deze opleiding gevolgd”, zegt Fabienne Verhoest.

De evaluatie van de eerste opleidingssessies zijn positief. “Zowel de inhoud van de cursus als de lesgever worden positief beoordeeld. Telkens met een score van meer dan 8 op 10. We zien intussen ook al de eerste resultaten ervan. In concrete cijfers kan je dit niet vertalen, maar we merken dat de effectiviteit nu al groter is”, zegt Fabienne. Matexi denkt al aan een vervolg van de opleidingreeks. “We zullen de opleiding zeker nog herhalen, bijvoorbeeld voor nieuwe projectontwikkelaars. Ook een heropfrissing met eventueel nieuwe elementen voor de vaste medewerkers behoort tot de mogelijkheden. Dat zullen we nu intern verder bekijken, samen met SBM”.