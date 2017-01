Meininger Hotels opent CO2-neutraal hotel in Brussel

De Duitse Meininger-groep heeft in Brussel een eerste hotel geopend, het MEININGER Hotel Brussel Center, dat in de voormalige Belle-Vue-brouwerij ligt ingebed. De hotelgroep, die inmiddels over meer dan 15 hotels in acht Europese steden beschikt, bundelt het hotel- en hostelconcept onder één dak.