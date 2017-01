maandag 2 januari 2017

Bedrijf verhuist: aandacht voor telefoniefunctionaliteit

U verhuist binnenkort met uw bedrijf naar een nieuw adres? Een hele operatie die behoorlijk wat voorbereiding vergt, terwijl u toch uw dagelijkse dienstverlening en activiteiten zo weinig mogelijk wil onderbreken. Een onderdeel dat hierbij soms wordt onderschat is het telefonie-aspect. Tenslotte wil u toch zoveel mogelijk voorkomen dat u telefonisch onbereikbaar bent voor uw klanten en leveranciers.

Om deze complexe operatie zo gestroomlijnd mogelijk te laten verkopen, wacht u best niet te lang met de voorbereiding. Er komt immers aardig wat bij kijken.

Hoeveel tijd neemt de verhuizing van uw telefonie in beslag?

Maakt u gebruik van een telefooncentrale, on-site of in de cloud, dan dient u voor een vlotte transfer van uw telefonie snel rekening te houden met een periode van zes tot acht weken. Hierbij spelen een aantal factoren een belangrijke rol:

- Uw configuratie:

Bent u in het bezit van uw eigen telefooncentrale of wordt uw centrale in de cloud gehost? Hoe complex is de configuratie en hoeveel toestellen hebt u in gebruik?

- De provider:

Blijft u bij dezelfde provider en hoe snel reageert deze op uw verzoek voor het overzetten van de lijnen naar een nieuw adres?

- De nieuwe locatie:

Verhuist u naar een nieuwe KMO-zone of verkaveling? Hou er rekening mee dat niet alle providers al in de nodige aansluitingen hebben voorzien. Is het gebouw met de nodige bekabeling toegerust? Vooral bij oudere gebouwen kan dit een pijnpunt zijn.

Een nieuwe locatie betekent in sommige gevallen ook een ruimere infrastructuur: extra vergaderzalen, magazijnen of kantoorruimte met het oog op een verdere expansie. Dat betekent extra toestellen en dus is er wel degelijk nood aan een capaciteitsuitbreiding voor u telefooncentrale.

Welke stappen moeten er worden genomen?

1. Vergewis u of de nodige infrastructuur op de nieuwe locatie aanwezig is.

De aansluiting van uw gebouw op het openbaar netwerk is afhankelijk van de provider. Kijk de bekabeling na tussen de verdeelkast en de technische ruimte waar uw telefooncentrale of patch-kast zich bevindt. Vooral bij hogere gebouwen kan dit voor problemen zorgen. Check de bekabeling tussen de technische ruimte en de diverse kantoren, vergaderzalen, opslagplaatsen, …

2. Breng de provider op de hoogte van uw verhuisplannen voor het coördineren van de overzetting van de lijnen naar uw nieuw adres.

3. Verhuis de telefooncentrale fysiek. Pas ze eventueel aan of breid de configuratie in functie van de nieuwe locatie uit.

Wat indien we geen zes weken meer hebben?

Te laat beginnen aan de voorbereiding van uw telefooncentrale is een situatie die u best vermijdt. Er bestaan altijd noodoplossingen zoals het doorschakelen van uw oproepen naar een GSM, maar dit resulteert steevast in verhoogde communicatiekosten, verlies van efficiëntie, imagoschade en misschien zelfs economische schade. Probeer dit dus ten allen tijde te vermijden en brengt u telecom-partner tijdig op de hoogte zodat hij u kan helpen om de hele operatie vlot te laten verlopen.

(Bovenstaande bijdrage kwam tot stand in samenwerking met Sonal B.V.B.A. (Mortsel))

Meer info: 03/448.08.48 of www.sonal.be.