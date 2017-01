vrijdag 13 januari 2017

Moonfox en DI-Group stappen in joint-venture

Moonfox B.V.B.A. (Zwevegem) en DI-Group N.V. (Deerlijk) stappen in de joint-venture Onydis N.V. (Moeskroen). Ze bundelen hun respectieve competenties en vermarkten samen het gloednieuw display-concept URSUS. Met de display speelt Onydis in op de veranderende marktvragen met betrekking tot eenvoud, flexibiliteit en ecologie.

URSUS is een display die 100% uit karton bestaat, uit amper drie onderdelen bestaat en in twee minuten wordt gemonteerd. Bij de display komen geen lijm, nietjes of houten latjes aan te pas. Het ecologische aspect van URSUS werd alvast erkend en gelauwerd met een Greener Packaging Award in de categorie End-of-life.

De legborden van URSUS schuiven heel eenvoudig in de structuurmantel. Rond dat geheel wordt de communicatiemantel bevestigd. De structuur- en legborden zijn bovendien onbedrukt en universeel. Met beperkte ontwikkeling en kosten, kan de klant dankzij de communicatiemantel een groot gamma aan gepersonaliseerde displays in de markt zetten.

De kantoren van Onydis N.V. bevinden zich te 7700 Moeskroen, Anne Franckstraat 5. Telefoon: 056/784.50.25 of http://www.onydis.com.