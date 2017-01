maandag 2 januari 2017

Trend 4: Wendbare bedrijven winnen het pleit in een volatiele omgeving

Trendwatchers durven al eens het letterwoord ‘VUCA’ in de mond nemen om onze huidige wereld te omschrijven. VUCA staat voor: Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Hoe kunnen organisaties die snelle veranderingen, onzekerheid, complexiteit en vaagheid het hoofd bieden? Door zoveel mogelijk flexibiliteit en wendbaarheid aan de dag te leggen.

De uitdagingen?

“Door die snelle veranderingen en die grote onzekerheid, complexiteit en onvoorspelbaarheid wordt het voor bedrijven steeds moeilijker om een langetermijnplanning uit te werken. Integendeel: ze moeten in staat zijn om hun koers uit te stippelen en toch gaandeweg bij te sturen of het roer desnoods helemaal om te gooien. Dat er kleine, dynamische spelers met digitale businessmodellen opduiken die het klassieke concurrentieveld verstoren, maakt het er voor de gevestigde waarden niet makkelijker op.”

De kansen?

“Flexibiliteit, durf en samenwerking – zowel intern als extern – zijn dé sleutels tot succes in deze VUCA-omgeving. Want zo kunnen organisaties sneller en makkelijker aanpassingen doen met een positieve impact op alle stakeholders. Maar dat vraagt een andere kijk op de organisatie en de grenzen ervan. Een organisatie is pas wendbaar wanneer alle medewerkers van top tot vloer mee het heft in handen nemen om de ambities waar te maken.

Gouden regel hierbij: hoe vlakker de organisatiestructuur en hoe minder silo’s, hoe beter de informatiedoorstroming en de samenwerking. Daarnaast moeten bedrijven ook het risico durven nemen om in partnerships te stappen en samen aan open innovatie te doen. Via samenwerkingen met start-ups, klanten, leveranciers of zelfs concurrenten blijft een bedrijf scherp en kan het zich continu aanpassen aan zijn veeleisende omgeving.”

De ambitie van Agoria?

“Naast sensibilisering helpen we bedrijven om werk te maken van een grotere wendbaarheid. Tal van aspecten komen hierbij aan bod, van structuurveranderingen over de evaluatie van businessmodellen tot leiderschap en betrokkenheid.”

“In een wendbare organisatie nemen medewerkers samen het heft in handen en denken

ze mee over de richting die het bedrijf uit wil”

– Robrecht Janssens, Expert Labour Organisation (robrecht.janssens@agoria.be)