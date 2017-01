woensdag 4 januari 2017

Trend 5: Internetveiligheid als toetssteen voor elk product of proces

Cyberattacks waren de voorbije maanden niet weg te branden uit de pers en hackers gaan steeds professioneler te werk. Internetcriminelen tijdig opsporen en buiten de virtuele muren houden, staat vandaag dan ook bovenaan de agenda van vele bedrijven. Vanuit Agoria ondersteunen we organisaties bij het opzetten van een securitystrategie.

Uitdagingen?

“Onze samenleving wordt steeds digitaler, maar daarmee neemt ook het belang van internetveiligheid toe. Zo kunnen alle genetwerkte apparaten, van beveiligingscamera’s tot slimme thermostaten, gehackt worden. Valt een bedrijf ten prooi aan cybercriminelen, dan staan zowel de continuïteit van de processen als de reputatie op het spel. Het gevolg: vandaag ligt informatiebeveiliging vaak niet meer alleen in handen van de CIO, het wordt een transversaal thema binnen de organisatie.”

Kansen?

“Elke aanval te slim af zijn is een utopie, maar er zijn heel wat mogelijkheden om zich te wapenen tegen cybercriminaliteit. Door veiligheid als parameter vanaf de ontwerpfase van een product of proces mee in rekening te nemen, bijvoorbeeld. Of via continue monitoring van ICT-netwerken en -platformen. Via data-analyse in real-time komen verstoorde datapatronen, die kunnen wijzen op een veiligheidsprobleem, meteen aan het licht. En de klassieke firewall wordt een stuk performanter met zelflerende algoritmes. Kmo’s die investeren in cybersecurity komen trouwens in aanmerking voor verhoogde belastingaftrek.”

Ambitie van Agoria?

“Op juridisch vlak beweegt er heel wat rond internetveiligheid. Zo moeten alle Europese bedrijven die persoonsgegevens beheren over minder dan twee jaar in orde zijn met de Europese privacyrichtlijn GDPR. Agoria helpt bedrijven bij de uitbouw van een securitystrategie en de implementatie van de richtlijn. Verder zetten we in op kennisdeling tussen sectorgenoten. Dat kan bijvoorbeeld via Information Sharing and Analysis Centres (ISAC), naar het voorbeeld van de banksector.”

“Veiligheid vanaf de ontwerpfase als parameter mee in rekening nemen, staat garant voor veiliger producten en diensten”

– Ferdinand Casier, Business Group Leader Industries (ferdinand.casier@agoria.be)