vrijdag 6 januari 2017

Trend 6: Beveiliging topprioriteit van overheid en bedrijfswereld

In tijden van internationale terreurdreiging neemt het onveiligheidsgevoel toe, en dus ook de vraag naar systemen om risico’s tijdig te detecteren. Roland Teheux, Director Aeronautics, Space, Security & Defence industries (roland.teheux@agoria.be), ziet bijgevolg nieuwe commerciële kansen voor de technologiesector.

Uitdagingen?

“De bevolking, onze infrastructuur en de economie in het algemeen beschermen tegen rampen, aanvallen en aanslagen is dé verantwoordelijkheid bij uitstek van elke goed functionerende maatschappij. Maar zelden was de dreiging zo acuut en de scope ervan zo groot. Het resultaat: de vraag naar performante beveiligingssystemen stijgt navenant.”

Kansen?

“Bedrijven willen hun kritische infrastructuren beschermen tegen dreiging van buitenaf en gaan op zoek naar specifieke expertise. In plaats van zich in eigen huis te versterken met de nodige skills, kiezen ze er steeds vaker voor om hun beveiliging volledig of gedeeltelijk te outsourcen.

Op technologisch vlak wordt dan weer reikhalzend uitgekeken naar de mogelijkheden van drones. Die zijn flexibeler en kostenefficiënter dan vaste camera’s, zeker voor de bewaking van grote zones of tijdelijke infrastructuren. Naast de productie zelf liggen er vooral economische kansen in technieken voor signaalanalyse en -interpretatie.

Verder zou de onlangs gepubliceerde Strategische Visienota van Defensie voor een wedergeboorte van een Belgische defensiemarkt kunnen zorgen. Het leger gaat tegen 2030 namelijk in totaal 9,2 miljard extra investeren in nieuw materieel, vooral grote systemen voor de verschillende componenten.”

Ambitie van Agoria?

“Vanuit Agoria willen we bijdragen aan een optimale ontwikkeling van de markt van technologische veiligheidsoplossingen. Daarvoor brengen we niet alleen vraag- en aanbodzijde rond de tafel, we proberen ook het nodige gewicht in de schaal te leggen op wetgevend vlak. De opportuniteiten voor de technologische industrie staan of vallen immers met de evolutie van de regelgeving, zowel nationaal als internationaal.”